Уроженке Карелии не разрешили привезти из Финляндии гостинцы

Форель, курицу и яйца у уроженки Карелии, проживающей в Финляндии, отобрали еще на границе, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В минувшее воскресенье 9 июля на пункте пропуска "Вяртсиля" госинспектором ветеринарного контроля была пресечена попытка ввоза уроженкой Карелии, проживающей в настоящее время в Финляндии, сырой животноводческой продукции.

Уроженка Карелии пыталась привезти на родину мясо птицы - 4 упаковки общим весом 5 кг, сырую форель в количестве трех упаковок весом 4,650 кг и яйцо куриное – 2 упаковки 20 штук.

Продукция перемещалась в двух переносных сумках-холодильниках. На упаковках с рыбой какая-либо информация и маркировка отсутствовали. Груз следовал без Разрешения Россельхознадзора и ветеринарного сертификата страны-отправителя, необходимых для ввоза данной продукции.

За выявленное нарушение наша бывшая соотечественница привлечена к административной ответственности, а вся продукция возвращена в Финляндию.