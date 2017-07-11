Уроженца Сибири, обманувшего несколько магазинов в Петрозаводске, поймали в Подмосковье

Сотрудники полиции Петрозаводска в одном из подмосковных городов задержали мужчину, подозреваемого в мошенничествах и кражах, сообщает МВД Карелии.

В полицию поступили три сообщения из магазинов разных микрорайонов города. Во всех случаях продавцы обнаруживали недостачу наличности после размена денег худощавому покупателю. В двух случаях кассиры лишились по 7 тысяч рублей, а еще в одном крупном торговом центре – 10 тысяч рублей.

Незнакомец обращался к продавцам с просьбой разменять деньги и показывал большую пачку мелких купюр – по 50 и 100 рублей. В процессе обмена он свои "прятал" деньги и таким образом незаконно добывал средства магазинов.

Несмотря на то, что мужчина успел покинуть регион, сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение. Полицейские Петрозаводска задержали подозреваемого – 52-летнего уроженца Сибири – в одном из подмосковных городов.

У сотрудников правоохранительных органов есть основания полагать, что подозреваемый также причастен к кражам и аналогичным обманным денежным манипуляциям, совершенным не только в Карелии.