Ущерб от налоговых преступлений в Карелии достиг 46,7 млн рублей

С начала года сотрудники Следственного комитета Карелии расследовали 18 уголовных дел о налоговых преступлениях, сообщает ведомство.

По информации ведомства, в суд, в частности, были направлены уголовные дела по обвинению бизнесмена в уклонения от уплаты налогов почти на 1,5 млн рублей; по обвинению директора компании, который не заплатил 10,2 млн рублей; еще один коммерсант уклонился от уплаты налогов на 5,3 млн рублей.

В целом, по уголовным делам, направленным в суд, ущерб составил 20,2 млн рублей. На стадии предварительного следствия возмещен ущерб на 14,3 млн рублей (71 %), кроме того дополнительно наложен арест на имущество на сумму 5,9 млн рублей.

По прекращенным уголовным делам ущерб составил 46,7 млн рублей, возмещен ущерб на 40,6 млн рублей (87 %).

В настоящее время расследуется семь уголовных дел о налоговых преступлениях.