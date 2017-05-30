Ушел из жизни известный карельский журналист Евгений Давыдов

Во вторник ночью после продолжительной болезни на 81- году жизни скончался заслуженный журналист Карелии, создатель и руководитель клуба "Товарищ" Евгений Давыдов.

Об этом во вторник сообщает Союз журналистов Карелии.

В течение многих лет он был штатным сотрудником ведущих республиканских газет "Комсомолец" (с 1962 г.) и "Ленинская правда" (с 1968 г.). В 1989-90 гг. работал в газете "Голос". Стаж работы в прессе 40 лет.

В 1965 году создал клуб старшеклассников "Товарищ" при редакции газеты "Комсомолец" и руководил им до 1990 года. За это время свыше 50 воспитанников клуба стали профессиональными журналистами, авторами книг прозы и поэзии.

С 1989 года Евгений Давыдов – депутат первого демократического созыва Петрозаводского горсовета. С 1990 по 1997 – пресс-атташе министерства внешних связей Карелии. С 2000 по 2006 год – пресс-секретарь ПетрГУ.

В 2013 году стал обладателем специального приза Союза журналистов России "Профессиональное признание" за заслуги в развитии журналистики.