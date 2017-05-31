Утром в Карелии в ДТП пострадал семилетний ребенок

Несовершеннолетнему пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Утром 31 мая на участке автодороги А-121 "Сортавала" в городе Лахденпохья (ул. Советская, в районе дома 28а, около магазина "Маяк") произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель автомобиля "Опель", выезжая на главную дорогу со двора, не предоставил преимущество в движении "Шевроле", который двигался слева по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате аварии водителю "Шевроле" назначено амбулаторное лечение, несовершеннолетнему пассажиру 2011 года рождения оказана медицинская помощь. Известно, что во время движения ребенок находился на переднем пассажирском сидении машины в специальном детском удерживающем устройстве, пристегнутый ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.