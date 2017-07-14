Из-за ремонта Гоголевского моста вход в здание ПКС "Водоканал" перенесли

В помещения АО "ПКС – Водоканал", ООО "Энергокомфорт" и Центра единого обслуживания можно войти с улицы Коммунальная.

Ввиду продолжающегося ремонта Гоголевского моста вход в перечисленные выше предприятия с улицы Гоголя закрыт.

Проход будет организован с улицы Коммунальная между домами 13 и 15.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.