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10:40, 08 Июня 2017

Поздравление с Днем республики от энергетиков

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От имени ПАО "МРСК Северо-Запада" и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Республики Карелия.

Карелия славится уникальностью природных ресурсов, всемирно известными памятниками истории, мощным экономическим потенциалом. Убежден, что в будущем все достижения республики будут многократно преумножены. Без сомнений, главное богатство региона - его жители. В основе развития Карелии лежат результаты ежедневного созидательного труда людей, радеющих за родную землю.

Сегодня карельские энергетики обеспечивают надежное и качественное электроснабжение потребителей даже в самых отдаленных уголках региона. Для стабильного функционирования и  развития энергосистемы филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" продолжает реализацию инвестиционных программ по модернизации энергообъектов.

Олонецкий национальный муниципальный район, в котором пройдет празднование Дня Республики Карелия - знаковая территория для МРСК Северо-Запада, поскольку именно здесь ведется комплексная реконструкция подстанции "Олонец". Применяемое при реконструкции современное оборудование позволит существенно повысить надежность электроснабжения потребителей города Олонец и всего района, замена трансформаторов на более мощные – осуществлять присоединение электроустановок новых заявителей. Уверен, что консолидация сил и  эффективное взаимодействие органов власти и МРСК Северо-Запада станут гарантом улучшения качества жизни в регионе.

В праздничный день от всей души желаю жителям Республики Карелия удачи и успехов во всех начинаниях. Пусть дело, в которое вы вкладываете энергию, всегда процветает.

Доброго здоровья, счастья и благополучия.

Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада" А.В. Летягин

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