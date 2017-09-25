Увеличен штраф за отказ пропустить пешехода

Правительство одобрило увеличение штрафа на 1 тысячу рублей за отказ пропустить пешехода.

На сумму от 1500 до 2500 рублей оштрафуют водителей автомобилей за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, сообщает "Российская газета".

Правительство одобрило законопроект, по которому в Кодекс об административных правонарушениях внесена статья о новых штрафах. В действующей редакции КоАП штраф не превышает 1,5 тыс. рублей. Исключения составят водители "скорых", пожарных, полиции и других транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении.

Необходимость усиления административной ответственности объясняется высокой степенью общественной опасности таких нарушений на пешеходных переходах.