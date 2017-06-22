Увеличено финансирование строительства нового моста в Соломенном

В 2017 году ассигнования по проекту увеличились на 6,5 миллиона рублей, деньги придут из республиканского бюджета.

Депутаты Петросовета одобрили изменения в бюджет на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов. Согласно предложенным администрацией города поправкам, будет увеличено финансирование строительства наплавного моста в Соломенном, рассказали в пресс-службе горсовета.

В текущем году финансирование увеличивается на 6,5 миллиона рублей (до 20,9 миллиона), в следующем году – на 29,1 миллиона. Деньги в городскую казну придут в качестве дополнительных ассигнований из регионального бюджета.

"Проект строительства, разработанный в 2015 году, оказался не подлежащим ни использованию, ни корректировке, - пояснила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. – Мы безуспешно провели торги в прошлом году. Это такая легковесная конструкция без берегоукрепления, которая не позволила бы обеспечить безопасность пользователей моста. По новому проекту мост будет учитывать все степени защиты и безопасности и прослужит достаточно долгий срок".

Ранее сообщалось, что аукцион на строительство нового наплавного моста в Соломенном планируется провести в июле. Кроме того, городская комиссия одобрила изменения в генеральный план Петрозаводска, предполагающие возведение постоянного вантового моста через Логмозерский пролив. По оценке автора проекта, его строительство обойдется в 1,2 миллиарда рублей.