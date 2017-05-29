16:36, 29 Мая 2017
Увеличить пенсию на 30% предлагают в обмен на повышение пенсионного возраста
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Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что, чтобы в течение шести лет пенсия выросла на 30%, необходимо поднять пенсионный возраст.
Кудрин отметил, что "главная цель — сделать пенсию достойной". Кудрин рассказал, что по стратегии развития российской экономики, которую разрабатывает центр, предлагается повысить пенсии на треть. "Но эти ресурсы трудно собрать", — пояснил Кудрин.
По его словам, для повышения пенсии нужно провести ряд реформ, в том числе повысить пенсионный возраст.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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