Уволенная без объяснения причин Васильева предъявила иск к властям Петрозаводска

В городском суде Петрозаводска рассмотрят иск директора лицея №13 Галины Васильевой к администрации Петрозаводска.

Как стало известно, Галина Васильева, уволенный без объяснения причин директор лицея №13, подала в суд иск к администрации Петрозаводска с требование восстановить ее на работе.

Иск Васильевой рассмотрит судья Ирина Кузнецова 20 июля в 15 часов.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя.