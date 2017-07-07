14:02, 07 Июля 2017
Уволенная без объяснения причин Васильева предъявила иск к властям Петрозаводска
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В городском суде Петрозаводска рассмотрят иск директора лицея №13 Галины Васильевой к администрации Петрозаводска.
Как стало известно, Галина Васильева, уволенный без объяснения причин директор лицея №13, подала в суд иск к администрации Петрозаводска с требование восстановить ее на работе.
Иск Васильевой рассмотрит судья Ирина Кузнецова 20 июля в 15 часов.
Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя.
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