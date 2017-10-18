Уволенному главе Минэкономразвития Жирнелю подарили на прощание книгу о Depeche Mode

Сотрудники министерства экономического развития Карелии подарили своему бывшему руководителю Евгению Жирнелю книгу о музыкальной группе Depeche Mode.

"Это не только моя любимая группа, это пример того, что нужно любить то, что ты делаешь, верить в это и тогда, возможно, ты станешь родоначальником нового направления и оставишь свой след в истории", - отметил Евгений Жирнель.

Также он дал оценку работе ведомства.

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