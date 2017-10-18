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Новости. Политика
12:01, 18 Октября 2017

Уволенному главе Минэкономразвития Жирнелю подарили на прощание книгу о Depeche Mode

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Сотрудники министерства экономического развития Карелии подарили своему бывшему руководителю Евгению Жирнелю книгу о музыкальной группе Depeche Mode.

"Это не только моя любимая группа, это пример того, что нужно любить то, что ты делаешь, верить в это и тогда, возможно, ты станешь родоначальником нового направления и оставишь свой след в истории", - отметил Евгений Жирнель.

Также он дал оценку работе ведомства.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-18 12:49:57
Утонченная натура. Подарите ему кассету с Газмановым, пусть пляшет под есаула
Саныч
2017-10-18 12:23:30
Странно иметь министра экономики в регионе страны, где нет экономической политики.
циник
2017-10-18 12:11:52
Дебилы, мля. "Капитал" Маркса у него неизученный. Какие новые направления, когда все придумано до нас?
Гость
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