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08:05, 26 Июня 2017

"Увольнение Галины Васильевой – это политическое преследование, подлое и циничное"

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Коммунисты Карелии выступили со специальным заявлением, в котором высказали возмущение по поводу увольнения депутата Петросовета от КПРФ Галины Васильевой с должности директора лицея №13 и потребовали незамедлительно восстановить ее на работе.

Как пояснил депутат Законодательного собрания Карелии, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов, в региональном отделении КПРФ возмущены решением администрации Петрозаводска и расценивают случившееся как политическое преследование. Коммунисты потребовали от городских властей незамедлительно восстановить Галину Васильеву в должности директора лицея.

В заявлении КПРФ, в частности, говорится:
"Галину Васильевну Васильеву уволили с должности директора в тот день, когда она вручала аттестаты выпускникам. Уважаемого человека, прекрасного педагога и руководителя, который вырастил и воспитал целые поколения, уволили по-хамски, без объяснения причин. Но на самом деле причина всем понятна – таким образом они захотели избавиться от честного и принципиального человека, который, увидев несправедливость или нарушения закона, не боялся говорить правду в глаза, а потому был неугоден власти. Для нас очевидно, что увольнение Галины Васильевой с должности директора лицея - это политическое преследование, подлое и циничное.

Галина Васильева как депутат всегда голосует так, как ей велят совесть и убеждения. Она никогда не изменит себе и своим принципам, всегда будет стоять на защите своих избирателей.

Таким и должен быть настоящий депутат. Мы гордимся, что Галина Васильева – в команде КПРФ и будем бороться за нее до конца. Считаем, что принятое Ириной Мирошник единоличное решение об увольнении Галины Васильевой, – это злоупотребление правом. Требуем немедленно восстановить ее на работе. В противном случае, будем обращаться в суд и инициировать отставку главы города И.Ю. Мирошник".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
пума
2017-06-26 12:27:00
воду мутят лица, которым это нужно как воздух. В мутной воде всегда что-то да можно словить.
анти
2017-06-26 09:24:21
Какая низость. Это подлость со стороны директора разыгрывать политическую карту за счет системы образования. Гнать в три шеи из образования! Коммунисты, не смешите! Ваша анти-Новодворская никому принципиально не интересна. Забирайте ее к себе, ведь у нее же "политическая" карьера, как писали ранее. Вот пусть по этой карьерной лестнице она и карабкается дальше. Правда, с ее здоровьем, выше нижней ступеньки не подняться...
vatnik
2017-06-26 08:54:51
Чем она знаменита? Как проявлялась ее принципиальность?
User
2017-06-26 08:32:32
Мирошник ничего не решает. Коммунисты не по адресу.
Гражданин
2017-06-26 08:21:50
Какая низость.
Это слабость со стороны руководства. Решили отомстить человеку за то, что она не согласна с их преступными действиями.
А что скажет губернатор, он то понимает, что в городе бардак.
Руководство в отставку.
Гость
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