"Увольнение Галины Васильевой – это политическое преследование, подлое и циничное"

Коммунисты Карелии выступили со специальным заявлением, в котором высказали возмущение по поводу увольнения депутата Петросовета от КПРФ Галины Васильевой с должности директора лицея №13 и потребовали незамедлительно восстановить ее на работе.

Как пояснил депутат Законодательного собрания Карелии, лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов, в региональном отделении КПРФ возмущены решением администрации Петрозаводска и расценивают случившееся как политическое преследование. Коммунисты потребовали от городских властей незамедлительно восстановить Галину Васильеву в должности директора лицея.

В заявлении КПРФ, в частности, говорится:

"Галину Васильевну Васильеву уволили с должности директора в тот день, когда она вручала аттестаты выпускникам. Уважаемого человека, прекрасного педагога и руководителя, который вырастил и воспитал целые поколения, уволили по-хамски, без объяснения причин. Но на самом деле причина всем понятна – таким образом они захотели избавиться от честного и принципиального человека, который, увидев несправедливость или нарушения закона, не боялся говорить правду в глаза, а потому был неугоден власти. Для нас очевидно, что увольнение Галины Васильевой с должности директора лицея - это политическое преследование, подлое и циничное.

Галина Васильева как депутат всегда голосует так, как ей велят совесть и убеждения. Она никогда не изменит себе и своим принципам, всегда будет стоять на защите своих избирателей.

Таким и должен быть настоящий депутат. Мы гордимся, что Галина Васильева – в команде КПРФ и будем бороться за нее до конца. Считаем, что принятое Ириной Мирошник единоличное решение об увольнении Галины Васильевой, – это злоупотребление правом. Требуем немедленно восстановить ее на работе. В противном случае, будем обращаться в суд и инициировать отставку главы города И.Ю. Мирошник".