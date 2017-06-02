Уже нет ни одного формального повода держать Алиханова под стражей

Ключевые свидетели обвинения по делу Давлета Алиханова на допросе подтвердили его невиновность.

На суде по делу известного предпринимателя и политика Девлета Алиханова на минувшей неделе допросили свидетелей, которых сторона обвинения сама называла ключевыми. Это бывший вице-мэр Петрозаводска Евгений Журавлев и предприниматель Григорий Копнин. Оба осенью 2007 года участвовали в открытом аукционе по приватизации муниципальных помещений, арендованных Сбербанком. Копнин тогда проиграл конкурс, а Журавлев, действовавший в интересах своей матери, (у них был семейный бизнес до того, как он стал чиновником) - выиграл. Однако, судят сейчас за эту сделку почему-то Алиханова, который никакого отношен6ия к ней не имел и не имеет. Кстати, оба свидетеля именно об этом и сказали, когда их допросили гособвинители.

Но главное даже не это, а то, что после допроса у стороны обвинения отпал последний формальный повод держать Алиханова под стражей. Больше двух лет он просидел в СИЗО, потому что следователи говорили – на свободе он может надавить на ключевых свидетелей (имея в виду Журавлева и Копнина). При этом как бы между прочим забывалось, что оба уже полтора года находятся в сегежской колонии по нашумевшему "делу о земле". И вот теперь даже этот аргумент отпал – свидетелей расспросили обо всем, что касается той приватизации.

Подробнее читайте здесь.