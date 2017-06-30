Узнали, сколько стоит удалить катаракту в Петрозаводске

В Петрозаводске начал работать офтальмологический центр Карелии.

"Офтальмологический центр Карелии работает 7 дней в неделю с 9 утра до 19 часов. Так больше никто не работает, в выходные предпочитают отдыхать. Но мы считаем, что должны предоставить возможность людям и в выходной день получить эту медицинскую помощь. Не все могут отвлечься в рабочий день и прийти. Сейчас у нас 1600 человек ожидают консультативного приема и более 400 человек стоят в очереди на оперативное лечение катаракты", - рассказал директор учреждения Олег Лексунов.

Консультативный прием у нас стоит 1600 рублей, операция по удалению катаракты - 40 тысяч рублей. Прейскурант цен доступен как на сайте центра, так и в учреждении.

Подробнее читайте здесь.