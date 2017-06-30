Новости. Общество
10:57, 30 Июня 2017

Узнали, сколько стоит удалить катаракту в Петрозаводске

По теме

Регионам запретят пользоваться бюджетными кредитами "по своему усмотрению"
30.06.17 14:30
В Петрозаводске появилась новая велопарковка
30.06.17 14:22
Почему официальная статистика по зарплатам жителей Карелии отличается от реальной жизни
30.06.17 13:44
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске начал работать офтальмологический центр Карелии.

"Офтальмологический центр Карелии работает 7 дней в неделю с 9 утра до 19 часов. Так больше никто не работает, в выходные предпочитают отдыхать. Но мы считаем, что должны предоставить возможность людям и в выходной день получить эту медицинскую помощь. Не все могут отвлечься в рабочий день и прийти. Сейчас у нас 1600 человек ожидают консультативного приема и более 400 человек стоят в очереди на оперативное лечение катаракты", - рассказал директор учреждения Олег Лексунов.

Консультативный прием у нас стоит 1600 рублей, операция по удалению катаракты - 40 тысяч рублей. Прейскурант цен доступен как на сайте центра, так и в учреждении.

Подробнее читайте здесь.

На правах рекламы

По теме

Регионам запретят пользоваться бюджетными кредитами "по своему усмотрению"
30.06.17 14:30
В Петрозаводске появилась новая велопарковка
30.06.17 14:22
Почему официальная статистика по зарплатам жителей Карелии отличается от реальной жизни
30.06.17 13:44
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
25.06.2017, 13:58
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалось
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал

Аналитика

Сегодня 14:08
Обществоведение
Слово о статусе
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
Приходите – увидите! 1
Сегодня 09:42
"Мы видим реальное давление на бизнес" 2
27.06.2017 12:45
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Личное мнение
Про жертв и палачей 2
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
"Надень сапоги и не бухти" 5
27.06.2017 11:22
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (15)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
2:22
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Ночь смеха
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»