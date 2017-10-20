В аварии на трассе в Карелии пострадала женщина

Внедорожник на скользкой дороге въехал в ограждение, пассажирка получила травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг 19 октября в 19.10 на 926 км автодороги "Кола" произошёл наезд транспортного средства на препятствие.

По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Great Wall, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Петрозаводска, при совершении обгона допустил наезд на дорожное ограждение.

В результате происшествия травмы получила пассажирка внедорожника - женщина 38 лет. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение.