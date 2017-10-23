В Беломорске, который будет принимать День республики, к празднику отремонтируют дороги

Беломорский район должен почувствовать, что принимает День республики, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Город и район должны почувствовать, что принимают День республики. Мы определили задачи по каждому направлению: медицина, образование, культура, спорт, сельское хозяйство, промышленность, бизнес. Всем совершенно очевидно, что если мы не сделаем дорогу от федеральной трассы до города, праздник, как таковой, людьми воспринят не будет. Поэтому дороги – одна из самых важных составляющих подготовки", − сказал руководитель региона, который сегодня осмотрел объекты в Беломорске, реконструируемые в рамках подготовки к празднованию Дня республики в 2018 году.

К празднику, сообщили в карельском правительстве, в районе планируется отремонтировать дороги, оборудовать автомобильные стоянки, благоустроить парки и сквер.

По мнению специалистов, наиболее подходящая площадка для размещения главной сцены праздника – городской стадион.

"С ООО "Группа компаний "Юг Энерго" уже заключен контракт на его реконструкцию и устройство искусственного покрытия. Подготовительные работы и монтаж специализированного покрытия должны быть завершены до конца ноября", - говорится в релизе регионального правительства.

Отмечается, что праздничные мероприятия будут проходить и в Доме культуры, где в прошлом году открылся современный кинотеатр.

Кроме того, планируется отремонтировать Беломорскую центральную библиотеку.

На ремонт объектов культуры в Беломорском районе хотят дополнительно направить 2,5 миллиона рублей.