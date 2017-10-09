В Беломорске мужчина украл у соседа детали для грузовика

Беломорские полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Беломорска поступило сообщение от жителя города, что с территории его дачного дома исчез задний мост от грузового автомобиля. Ущерб был оценен в более чем 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Как выяснили полицейские, ночью на участок проник гражданин, проживающий неподалеку. Он похитил деталь, погрузил ее на тележку, а затем продал в пункт приема металлолома за 1 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".