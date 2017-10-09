17:20, 09 Октября 2017
В Беломорске мужчина украл у соседа детали для грузовика
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Беломорские полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Беломорска поступило сообщение от жителя города, что с территории его дачного дома исчез задний мост от грузового автомобиля. Ущерб был оценен в более чем 24 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Как выяснили полицейские, ночью на участок проник гражданин, проживающий неподалеку. Он похитил деталь, погрузил ее на тележку, а затем продал в пункт приема металлолома за 1 тысячу рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".
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