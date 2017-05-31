В билетах появились названия железнодорожных вокзалов

Названия вокзалов отправления и прибытия поезда теперь есть в электронных билетах, вскоре появятся и в обычных.

Для удобства пассажиров в электронные железнодорожные билеты стала вноситься информация о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, сообщают в РЖД. Это происходит в случаях, когда наименование вокзала не совпадает с наименованием железнодорожной станции отправления и прибытия поезда.

Ранее в проездных документах указывались только названия станций, которые могут отличаться от названия вокзалов, на них расположенных. В то же время пассажиры ориентируются, в основном, по названиям вокзалов. Так, например, отличаются названия Ленинградского вокзала в Москве и станции Москва-Пассажирская-Октябрьская.

В результате произведенной модификации и доработки программного обеспечения сервиса продажи электронных билетов пассажир уже на стадии оформления билета получает возможность выбрать вокзал отправления и прибытия поезда.

В ближайшее время в проездных документах, оформляемых в билетных кассах и терминалах самообслуживания, также будут указываться названия вокзалов.

Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов.