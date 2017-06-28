В бюджет Карелии вернется часть платежей налога на прибыль компаний

Карельские предприятия, входящие в структуры крупных российских компаний, в 2017 году увеличат суммы налоговых платежей в бюджет республики за счет средств, которые ранее уходили за пределы региона.

Это произойдет благодаря изменениям в Налоговом кодексе РФ, вступившим в силу с 1 января 2017 года, сообщают "Вести Карелии".

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