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16:37, 20 Мая 2017

В честь ветеранов Госавтоинспекции в Карелии появилась березовая аллея и памятный знак

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Ветераны службы, действующие сотрудники с семьями высадили березы на "Аллее ветеранов карельской Госавтоинспекции".

В Петрозаводске на улице Ленинградской, возле здания ГИБДД Карелии в Петрозаводске появилась березовая аллея.

 По решению  сотрудников Госавтоинспекции новую аллею на карте Петрозаводска назвали "Аллея ветеранов карельской Госавтоинспекции", которая стала частью "Аллеи безопасности дорожного движения".

Главный автоинспектор Петрозаводска на торжественной церемонии открытия аллеи сказал слова признательности ветеранам. "Для вас чувство долга, чести, справедливости - не просто слова, а дело всей вашей жизни", - подчеркнул Алексей Андреев.

На каменном памятном знаке, который установлен у начала аллеи высечены искренние слова благодарности ветеранам службы.

Поддержать ветеранов службы пришли дошкольники Петрозаводска, которые подарили для новой аллеи карельские березы. Руководитель дошкольной организации Елизавета Булынко отметила, что карельские березы росли в течение двух лет под специальным освещением, а дети заботливо ухаживали за деревьями.

Для всех присутствующих специалисты по озеленению провели мастер-класс по высадке карельской березы. На память о событии участники акции получили сертификаты.

Ветераны службы поблагодарили участников акции, отметив, что новая аллея будет напоминать всем последующим поколениям о славных страницах истории ГИБДД.

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