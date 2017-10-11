17:00, 11 Октября 2017
В четверг дождь продолжит идти в Карелии
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О погоде на 12 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 12 октября будет облачная погода.
Пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный умеренный.
Ночная температура воздуха составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +8.
В районах Карелии также будет облачно.
В большинстве районов пройдет небольшой дождь.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Ночью похолодает до +1, +6 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.
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