07:05, 05 Октября 2017
В четверг Карелию накроют дожди
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По сообщению карельского Гидрометцентра, 5 октября на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут осадки.
По прогнозу синоптиков, в четверг в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-восточный, южный, умеренный.
Температура воздуха составит +6, +11 градусов.
В Петрозаводске также будет облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, южный, умеренный.
Столбик термометра остановится на отметке +8, +10 градусов.
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