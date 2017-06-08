07:05, 08 Июня 2017
В четверг температура поднимется до +15 градусов, не больше
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По информации карельского Гидрометцентра, в районах республики ожидается переменная облачность, без осадков.
Завтра, 8 июня, в карельской столице немного похолодает, прогнозируют синоптики.
Ветер восточных направлений слабый.
Температура воздуха днем +16, +21, местами +10, +15 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске без осадков.
Температура днем +13, +15 градусов.
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