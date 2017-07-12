17:00, 12 Июля 2017
В четверг в Карелии будет тепло, но сыро
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О погоде на 13 июля в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 июля будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночная температура составит +15, +17 градусов, днем потеплеет еще до +22, +24.
В районах республики также ожидается облачная с прояснениями погода.
Пройдут кратковременные дожди, ночью по северным районам местами сильные. Днем в отдельных районах грозы.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью будет +12, +17, днем +17, +22, местами воздух прогреется до +26 градусов.
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