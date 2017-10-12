В четверг в Карелии опять будет дождливо

О погоде на четверг, 12 октября в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.

Дневная температура до +8 градусов.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.