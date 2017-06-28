17:00, 28 Июня 2017
В четверг в Карелии потеплеет, но дождь все испортит
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О погоде в Карелии на 29 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 29 июня будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночная температура составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, северный умеренный, днем северо-восточный, восточный слабый.
Ночью +4, +9, днем +15, +20, на юге до +23.
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