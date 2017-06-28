В четверг в Карелии потеплеет, но дождь все испортит

О погоде в Карелии на 29 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 июня будет облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, северный умеренный, днем северо-восточный, восточный слабый.

Ночью +4, +9, днем +15, +20, на юге до +23.