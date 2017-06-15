07:05, 15 Июня 2017
В четверг в Карелии потеплеет, осадков не ожидается
По теме
Загрузка...
О погоде на 15 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 июня ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ветер северный умеренный.
Днем потеплеет до +14, +16.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный по южным районам умеренный, по северным слабый.
Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, местами +10,+15.
По теме
Выбор читателей
14.06.2017, 14:56
09.06.2017, 11:26
13.06.2017, 10:40
13.06.2017, 13:23
Аналитика
13.06.2017 12:48
Политкухня
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что принципиально новое ждет избирателей?
13.06.2017 10:40
09.06.2017 11:26
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
Чтиво
14.06.2017 14:47
Частная жизнь
Валентина Николаевна Пивненко отмечает "тихий" юбилей.
14.06.2017 09:15
13.06.2017 13:28
09.06.2017 14:57
Медиа
13.06.2017 12:13
Афиша
В театрах (1)
детям
Концерты (1)
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии