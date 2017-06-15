В четверг в Карелии потеплеет, осадков не ожидается

О погоде на 15 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 июня ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ветер северный умеренный.

Днем потеплеет до +14, +16.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный по южным районам умеренный, по северным слабый.

Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, местами +10,+15.