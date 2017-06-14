В четверг в Карелии потеплеет

О погоде на 15 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 июня ожидается переменная облачность.

Без осадков. Ветер северный умеренный.

Ночная температура воздуха +3, +5 градусов, днем потеплеет до +14, +16.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков. Ночью местами, преимущественно по северной половине республики, в воздухе и на почве заморозки.

Ветер северный по южным районам умеренный, по северным слабый.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами до -1.

Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, местами +10,+15.