17:00, 14 Июня 2017
В четверг в Карелии потеплеет
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О погоде на 15 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 июня ожидается переменная облачность.
Без осадков. Ветер северный умеренный.
Ночная температура воздуха +3, +5 градусов, днем потеплеет до +14, +16.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Без осадков. Ночью местами, преимущественно по северной половине республики, в воздухе и на почве заморозки.
Ветер северный по южным районам умеренный, по северным слабый.
Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами до -1.
Днем воздух прогреется до +15, +20 градусов, местами +10,+15.
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