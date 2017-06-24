В День города жителям центра Петрозаводска испортили настроение

Жильцам домов на улице Пушкинская выезд из двора перекрыли грузовиками.

"Петрозаводск. День города. 10 часов утра. Выезд из двора по адресу ул. Пушкинская 1-3 наглухо перекрыт КамАЗом. Девушка в форме направляет выезжающие со двора машины по тротуару. В 10.15 проезд и проход полностью перекрывают металлическими желтыми заборами. У жителей домов атмосфера приятного праздничного возбуждения", - написал главный редактор журнала Carelia Армас Машин.

"Не проехать, не пройти", - отметил он.

Он также сказал, что жители домов вышли на улицу и стали высказывать свое возмущение данному факту.

"Вся территория набережной перекрыта весёленьким жёлтеньким заборчиком. Полиция контролирует каждый метр периметра. Вход на набережную со стороны проспекта Ленина аж через 2(!) арки металлоискателя, видать большого наплыва празднующих не ожидается. Всё сделано для блага граждан и назло террористам. Отдыхайте, петрозаводчане!" - рассказал житель города Антон Хиппонен "ВКонтакте".