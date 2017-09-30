В День пенсионера в Карелию придут заморозки

О погоде на 1 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье 1 октября будет облачно с прояснениями.

Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем чуть-чуть потеплеет – до +7, +9.

Районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами до -2. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.