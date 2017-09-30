16:56, 30 Сентября 2017
В День пенсионера в Карелию придут заморозки
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О погоде на 1 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в воскресенье 1 октября будет облачно с прояснениями.
Временами пройдет небольшой дождь.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем чуть-чуть потеплеет – до +7, +9.
Районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами до -2. Днем воздух прогреется до +7, +12 градусов.
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