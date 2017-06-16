В День Петрозаводска впервые устроят шоу цветного дыма

На Онежской набережной у скульптурной группы "Рыбаки" 24 июня пройдет Фестиваль цветного дыма, сообщает городская администрация.

Фестиваль цветного дыма пройдет в Петрозаводске впервые. Жителей столицы ждет одно из самых неординарных событий лета: выстроившись в километровое живое кольцо, участники праздника раскрасят небо в яркие цвета. Участники праздничного действа, у каждого из которых в руках будет шашка цветного дыма, поднимут в небо разноцветные густые облака.

Дым безопасен, не оставляет следов на одежде и имеет все необходимые сертификаты. Вход на праздник свободный, возрастных ограничений не предусмотрено.