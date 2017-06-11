Новости. Общество
10:59, 11 Июня 2017

В День републики Парфенчиков заговорил на карельском

По теме

Тарифы на "Зеленую карту" не снизят
11.06.17 15:34
Жители Карелии столкнулись с преградами при подаче заявок на благоустройство дворов
11.06.17 14:09
Врачи дадут консультации по отказу от курения в торговом центре Петрозаводска
11.06.17 13:51
Все новости
Загрузка...

Врио главы Карелии поприветствовал в Олонце участников Фестиваля финно-угорской молодежи "Молодость Карелии" на карельском языке, сообщает пресс-служба правительства.

"Terven, Karjalan nuorus! Hüvittellen teidu Karjalan Tazavallan päivänke! - Здравствуй, карельская молодёжь! Поздравляю с Днем Республики!" - сказал Артур Парфенчиков, обращаясь к участникам фестиваля.

В своей приветственной речи Парфенчиков подчеркнул важную роль молодого поколения в необходимости сохранения, возрождения и развития традиций, языка и культуры финно-угорских народов – вепсов, финнов, карелов, проживающих в многонациональной Карелии. Врио главвы Карелии отметил, что правительство региона поддерживает творчество молодых коллективов республики.

Фестиваль финно-угорской молодежи "Молодость Карелии" проходил с марта по июнь 2017 года. В рамках фестиваля состоялись республиканский конкурс знатоков карельского, вепсского и финского языков "КарелиЯ – это Мы", молодежный конкурс творческих видеосюжетов "Minun Karjala" - "Моя Карелия", выезды участников Фестиваля в село Тукса, деревни Ковера, Коткозеро, Мегрега, Куйтежа, сообщается на сайт правительства республики.

По теме

Тарифы на "Зеленую карту" не снизят
11.06.17 15:34
Жители Карелии столкнулись с преградами при подаче заявок на благоустройство дворов
11.06.17 14:09
Врачи дадут консультации по отказу от курения в торговом центре Петрозаводска
11.06.17 13:51
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2017-06-11 14:08:02
Опоздал Парфенчиков... Президенту Путину, на прямую линию 15.06.2017, уже отправлено Обращение, где сказано: - "... А.О. Парфенчиков ничего не сделал в отношении должностных лиц в Правительстве республики, которые ранее допустили нарушение законов, Уголовного кодекса РФ, при решении проблем карелов и финнов."... "Очевидно, что А.О. Парфенчиков не оправдал доверия Президента России, после того, как Вы назначили А.О. Парфенчикова ВРИО Главы Республики Карелия"...
Марк
2017-06-11 13:42:50
Что не сделаешь ради пиара?
ненец
2017-06-11 12:18:00
Ну. ну! :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
05.06.2017, 09:35
"Кому-то стало скучно без конфликта"

Аналитика

09.06.2017 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  23
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 12
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Медиа

День Республики Карелия в Олонце
Сегодня 12:00
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Карамболь после полуночи. Фантазии Михаила Булгакова
Травиата
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Его собачье дело
Анна Каренина. История Вронского
Чужой: Завет
Одаренная
Нелюбовь
Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»