В День републики Парфенчиков заговорил на карельском

Врио главы Карелии поприветствовал в Олонце участников Фестиваля финно-угорской молодежи "Молодость Карелии" на карельском языке, сообщает пресс-служба правительства.

"Terven, Karjalan nuorus! Hüvittellen teidu Karjalan Tazavallan päivänke! - Здравствуй, карельская молодёжь! Поздравляю с Днем Республики!" - сказал Артур Парфенчиков, обращаясь к участникам фестиваля.

В своей приветственной речи Парфенчиков подчеркнул важную роль молодого поколения в необходимости сохранения, возрождения и развития традиций, языка и культуры финно-угорских народов – вепсов, финнов, карелов, проживающих в многонациональной Карелии. Врио главвы Карелии отметил, что правительство региона поддерживает творчество молодых коллективов республики.

Фестиваль финно-угорской молодежи "Молодость Карелии" проходил с марта по июнь 2017 года. В рамках фестиваля состоялись республиканский конкурс знатоков карельского, вепсского и финского языков "КарелиЯ – это Мы", молодежный конкурс творческих видеосюжетов "Minun Karjala" - "Моя Карелия", выезды участников Фестиваля в село Тукса, деревни Ковера, Коткозеро, Мегрега, Куйтежа, сообщается на сайт правительства республики.