08:00, 12 Июня 2017
В День России погода будет не праздничной
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По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 июня, в Карелии будет облачно с прояснениями.
Утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, на юге возможны грозы.
Ветер восточный, северо-восточный.
Воздух прогреется до +14, +19 градусов, а местами только до +9,+14.
В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем умеренный дождь.
Ветер восточный слабый.
Днем температура составит +12, +14 градусов.
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