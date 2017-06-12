В День России погода будет не праздничной

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 июня, в Карелии будет облачно с прояснениями.

Утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, на юге возможны грозы.

Ветер восточный, северо-восточный.

Воздух прогреется до +14, +19 градусов, а местами только до +9,+14.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем умеренный дождь.

Ветер восточный слабый.

Днем температура составит +12, +14 градусов.