Новости. Погода
08:00, 12 Июня 2017

В День России погода будет не праздничной

По теме

В День России погода будет не праздничной
12.06.17 08:00
На севере Карелии сегодня ночью ожидаются заморозки
11.06.17 17:00
Дожди с грозами придут сегодня в Карелию
11.06.17 08:30
Все новости
Загрузка...

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 12 июня, в Карелии будет облачно с прояснениями.

Утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди, на юге возможны грозы.

Ветер восточный, северо-восточный.

Воздух прогреется до +14, +19 градусов, а местами только до +9,+14.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем умеренный дождь.

Ветер восточный слабый.

Днем температура составит +12, +14 градусов.

По теме

В День России погода будет не праздничной
12.06.17 08:00
На севере Карелии сегодня ночью ожидаются заморозки
11.06.17 17:00
Дожди с грозами придут сегодня в Карелию
11.06.17 08:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена
08.06.2017, 07:25
ФОТО: Новый глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству пришел в ужас от трассы Петрозаводск- Суоярви
05.06.2017, 09:35
"Кому-то стало скучно без конфликта"

Аналитика

09.06.2017 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  24
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 12
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Медиа

День Республики Карелия в Олонце
11.06.2017 12:00
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Его собачье дело
Чужой: Завет
Подводная эра
детям
Одаренная
Нелюбовь
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»