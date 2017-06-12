Клены высадят в День России в Петрозаводске

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09:01, 12 Июня 2017

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Горожане, волонтеры, работники предприятий и организаций продолжат в июне приводить в порядок дворы и скверы столицы Карелии и высаживать на ее улицах цветы и деревья.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, с приходом теплой погоды на улицах и в скверах началась посадка деревьев в рамках проекта "Петрозаводску – 100 000 деревьев". Только за последнюю неделю мая в карельской столице в рамках проекта горожане высадили более 160 саженцев деревьев, декоративных кустов.

В Парке Петровский родник на Ключевой создана хвойная ландшафтная композиция из туи, можжевельника и горной сосны. На аллее Надежды на ул. Петрова высажено более 60 деревьев и кустарников (рябина, клен, барбарис).

Горожане высадили более 100 декоративных кустов барбариса, чубушника и спиреи на улицах Заводская и Титова. Деревья и кусты также высажены на одном из самых оживленных перекрестков микрорайона Кукковка – пересечении улиц Ровио и Сортавальской. Здесь появились аллеи из саженцев яблони, черемухи, березы, а также хвойных деревьев.

В День Республики, 8 июня одним из центральных событий в столице Карелии также стала посадка деревьев. Молодежь и школьники, волонтеры и другие жители города высадили 30 саженцев крупномерных деревьев – рябин и кленов на улице Маршала Мерецкова.

В День России, 12 июня в часов утра одним из центральных событий в столице Карелии также станет посадка деревьев в рамках акции "Петрозаводску – 100 000 деревьев". Горожане высадят 25 крупномерных саженцев кленов на месте снесенных аварийных тополей на улице Герцена.

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