В детсадах Финляндии запретили христианскую молитву перед едой

Благодарность богу перед приемом пищи исключили из распорядка дня детсадовцев Суоми, пишет "Фонтанка.Fi".

Произносить традиционную христианскую молитву перед едой в детских садах запрещает новая директива Финского национального агентства образования, выпущенная в августе. Это первое общенациональное постановление в Суоми, которое касается дошкольного образования, сообщает Yle.

Теперь воспитатели в детских садах будут рассказывать обо всех мировых религиях, а также об агностицизме и атеизме.

Многие финские дошкольные учреждения в Финляндии активно сотрудничают с местными лютеранскими приходами, которые нередко проводят там праздники и утренники. Новая директива предполагает, что совместная работа будет продолжена и, к примеру, рождественские церковные службы будут разрешены в детских садах. Однако родителям надо будет дать согласие на участие детей в этих мероприятиях.

Пение религиозных песен и гимнов будет разрешено в детсадах, потому что они являются частью финской культуры, сообщает "Фонтанка.Fi".