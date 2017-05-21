В детских лагерях Прионежья обнаружены нарушения пожарной безопасности

В преддверие летнего сезона продолжаются проверки детских спортивно-оздоровительных лагерей, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В частности, на территории Прионежского района были проведены плановые проверки детских спортивно-оздоровительных лагерей. В учреждениях особое внимание уделялось состоянию эвакуационных путей и выходов, противопожарному водоснабжению и наличию первичных средств пожаротушения.

По результатам проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Руководство лагеря отметило, что нарушения будут устранены к началу летнего сезона.

В Прионежском районе расположены три лагеря, которые в июне начнут свою работу: "Айно" (Лососинное), "Дружба" (Деревянное) и спортивный лагерь "Уя".

Надзорные мероприятия будут окончены по всей республике до конца мая. За это время пожарные оценят подготовку более 300 учреждений.