В домах для переселенцев из аварийного жилья в Карелии обнаружили незначительные дефекты

Эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга домов для переселения граждан из аварийного жилья, введенных в эксплуатацию с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года.

По результатам исследования представители Общероссийского народного фронта составили федеральный реестр из 191 дома, в отношении которых у ОНФ имеются претензии к строительной готовности и качеству зданий. Итоги проведенного мониторинга будут переданы в Минстрой России.

Карелия вошла в число 37 регионов, где в достроенных и заселенных домах были выявлены незначительные дефекты. Они включали в себя: отсутствие или дефекты отмостки, входной группы, благоустройства придомовой территории, дефекты оконных рам, проблемы с регулярным предоставлением коммунальных услуг, деформацию лестниц, осыпание штукатурки.

Активисты ОНФ проверили восемь домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья в Петрозаводске, Медвежьегорске, деревне Мегрега Олонецкого района, поселке Чална Пряжинского района и селе Заозерье Прионежского района.

Из числа достроенных и заселенных домов значительные дефекты были выявлены в 21 доме в 15 регионах. Речь идет про Иркутскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Ленинградскую, Новгородскую, Оренбургскую области и Еврейскую автономную область. Также некачественные дома обнаружены в Пермском крае, республиках Алтай, Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Удмуртия и Ханты-Мансийском автономном округе.

"Работа активистов Народного фронта и совершенствование законодательной базы позволили повысить качество жилья для переселенцев и, соответственно, снизить долю домов со значительными дефектами более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Но результаты проведенного в апреле мониторинга свидетельствуют, что проблема все еще не решена. Недопустимо сдавать дома с дефектами, либо вообще в процессе строительства. Хочу отметить, что ОНФ уже поднимал эти вопросы на совместном заседании Госсовета РФ и президентской комиссии по "майским указам", после чего глава государства поддержал нас и подписал поручения, которые призваны решить проблемы с переселением из аварийного жилья. Поскольку президент лично уделяет этому вопросу такое пристальное внимание, региональная власть должна обеспечить исправление всех выявленных дефектов и нести персональную ответственность за введение некачественного жилья по программе", – заявил руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента "Народная экспертиза" Виктор Рожков.