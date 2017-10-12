В домах Петрозаводска с ноября может начаться замена лифтов

В решении этого вопроса многое зависит от активности жильцов.

С апреля по май текущего года жильцы домов, лифты в которых достигли предельного срока возможной эксплуатации, провели первую волну собраний, в ходе которых принимались решения о начале ремонтных работ.

На следующем этапе подрядчик, отобранный Фондом капитального ремонта, разработал проектно-сметную документацию по замене лифтов и определил размер предельной сметы на закупку оборудования, а также проведение монтажных и ремонтных работы.

Теперь участники программы должны провести вторую волну собраний, для того чтобы утвердить предложенную смету и принять решение о начале работ по указанной стоимости. Только после проведения данной процедуры Фонд капитального ремонта сможет объявить аукцион, на котором будет определен поставщик оборудования и подрядчик, ответственный за проведение ремонтных и монтажных работ.

В связи с тем, что у жильцов домов, участвующих в программе по ускоренной замене лифтов, возникли вопросы к Фонду капитального ремонта по поводу проектно-сметной документации, а также предельной смете на проведение ремонтных работ, участники рабочей группы Петросовета приняли решение поручить специалистам Фонда подготовить памятку для участников программы, разъясняющую ее организационные и финансовые аспекты.

- Мы рассчитываем, что памятка со всеми цифрами по каждому конкретному дому, участвующему в программе, будет составлена в течение ближайших дней. Эту памятку мы передадим инициативным группам жильцов, которые ознакомят с их содержанием своих соседей. Если вторая волна собраний пройдет в запланированные сроки с 14 по 24 октября, то уже в ноябре можно будет отобрать подрядчика и приступить к работе по замене лифтового оборудования, - пояснил руководитель рабочей группы, депутат горсовета Дмитрий Данильев.