08:58, 15 Июня 2017
В доме на Перевалке сгорели электрощиты
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На Пархоменко в многоэтажке вспыхнул пожар, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.
В минувшую среду 14 июня в 8.02 в доме на ул.Пархоменко произошел пожар.
Повреждены поэтажные электрощиты 7 и 8 этажей на общей площади 2 кв. метров.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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