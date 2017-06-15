В доме на Перевалке сгорели электрощиты

На Пархоменко в многоэтажке вспыхнул пожар, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.

В минувшую среду 14 июня в 8.02 в доме на ул.Пархоменко произошел пожар.

Повреждены поэтажные электрощиты 7 и 8 этажей на общей площади 2 кв. метров.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.