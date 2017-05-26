18:00, 26 Мая 2017
В ДРБ началась проверка после сообщения об отказе в экстренной помощи ребенку
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Заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник прокомментировала ситуацию, связанную с задержкой вакцинации ребенка, укушенного клещом.
Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" написал мужчина, который рассказал, что его дочь, которой 1 год и 10 месяцев, укусил клещ. В ДРБ двухлетней девочке отказали в экстренной вакцинации после укуса клеща. Ситуация разрешилась только после звонка в Минздрав.
"Ситуацию мы взяли под контроль. Сегодня проводится проверка, − сказала Подсадник. –Независимо от того, к какой поликлинике, больнице приписан человек, должна быть оказана первая помощь. Этот случай послужит основой для анализа всей нормативной базы и при необходимости ее последующей корректировки".
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