В ДРБ началась проверка после сообщения об отказе в экстренной помощи ребенку

Заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник прокомментировала ситуацию, связанную с задержкой вакцинации ребенка, укушенного клещом.

Напомним, в редакцию "Столицы на Онего" написал мужчина, который рассказал, что его дочь, которой 1 год и 10 месяцев, укусил клещ. В ДРБ двухлетней девочке отказали в экстренной вакцинации после укуса клеща. Ситуация разрешилась только после звонка в Минздрав.

"Ситуацию мы взяли под контроль. Сегодня проводится проверка, − сказала Подсадник. –Независимо от того, к какой поликлинике, больнице приписан человек, должна быть оказана первая помощь. Этот случай послужит основой для анализа всей нормативной базы и при необходимости ее последующей корректировки".