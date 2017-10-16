В ДТП на Лесном проспекте пострадал 17-летний петрозаводчанин

Две иномарки столкнулись на Лесном проспекте, травмы получил один человек, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую субботу, 14 октября, в 23.50 в районе дома №41 по Лесному проспекту произошло столкновение автомобилей Nissan и Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний пассажир автомобиля Nissan получил травмы, ему была оказана разовая помощь.