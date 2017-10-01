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Новости. Общество
12:09, 01 Октября 2017

В Еросоюзе подростки смогут выходить в соцсети только с согласия родителей

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В 2018 году в ЕС вступит в силу новое правило, согласно которому несовершеннолетним детям для входа в соцсети потребуется разрешение родителей.

Новое ограничение касается подростков в возрасте до 16 лет, но страны ЕС могут самостоятельно изменить нижний возрастной порог до 13 лет. В Финляндии многие службы по защите прав детей выступают за то, чтобы ограничение касалось только детей до 13 лет, так как в противном случае нововведение может слишком сильно ограничивать право несовершеннолетних пользоваться интернет-сервисами, пишет "Фонтанка Fi".

Согласие родителей понадобится, в частности, для получения доступа к социальным СМИ и мобильным приложениям, которые собирают данные пользователей.

Пока неизвестно, каким образом интернет-компании будут собирать разрешения.

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кир
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У нас многие дети растут как чертополох в диком поле. "Пить, курить, говорить я научился одновременно", точно по А.Райкину.
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