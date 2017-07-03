В Карелии обсудили курортный сбор для туристов: вводить, или не вводить.

Мероприятие проходило в общественной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева.

Дошла очередь до представителей туриндустрии. Их выступления были самыми прямолинейными и сразу обозначили курортный сбор как налог на воздух или на гостеприимство. "В это лето туристам вообще надо доплачивать за то, что они приехали в Карелию".

"Пусть это вводят в Крыму, где один частный сектор и не понятно, кто приехал – турист или родня". "Не за счёт людей нужно инфраструктуру развивать, это должно делать государство".

"Произойдёт удорожание на 8-10% и на эти же 8-10% уменьшится поток туристов".

"Нужно понимать, что есть огромная категория "костры и кеды" и этим туристам ничего более не надо, а уж тем более платить за пребывание в своей стране".

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