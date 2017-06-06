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09:45, 06 Июня 2017

В "Евроавто" позаботятся об автомобиле и предоставят все необходимые сервисные услуги

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Сегодня многие владельцы автомобилей хотят, чтобы их машины функционировали без проблем, выглядели замечательно и смогли выручить в любой момент без форс-мажоров.

Конечно же, для этого они подыскивают специализированные сервисы, способные грамотно провести процедуру обслуживания. "ЕвроАвто" является одной из немногих универсальных компаний, она не только предлагает приобретение новых и бывших в использовании запчастей, но и полноценное сервисное обслуживание.

Компания работает с 1994 года, поэтому она создала себе положительный имидж и подарила своим клиентам уверенность в качестве выполняемых работ. Как было указано ранее, в продаже имеются б/у и новые запчасти, поэтому подобрать подходящий вариант без удара по кошельку будет довольно просто, тем более что в общей сложности сеть "ЕвроАвто" располагает более 2 млн бывших в использовании и 145 тыс. новых деталей, поэтому представители организации уверены, что среди такого невероятного разнообразия товаров наверняка найдутся те, которые станут достойной заменой вышедшим из строя.

Что предлагает "евроавто"?

Компания осуществит:

- подбор альтернативных и оригинальных деталей для более 800 марок авто;
- помощь в выборе подходящего варианта;
подбор аккумулятора по авто;
- поиск нужной детали в режиме онлайн по каталогу производителя или же по данным машины;
- резерв подходящего узла на определенный срок;
- процедуру монтажа на любой точке автосервиса;
- возможность стать участником Дисконтной программы, помощь в получении скидок и множество выгодных предложений.

Организация придерживается умеренной ценовой политики на запчасти и услуги, поэтому сотрудничество с ней является отличным выбором для тех, кто экономит свое время, средства и заботится о "железном коне". Специалисты сделают все возможное, чтобы подбор дисков по авто был реализован в максимально короткое время. Сотрудниками компании являются молодые и активные люди, которые любят свою работу и всегда стараются повышать уровень имеющихся знаний, поэтому за помощью можно смело обращаться именно к ним.

"ЕвроАвто" развивается, новые филиалы постоянно появляются в самых разнообразных точках страны, способствуя максимальному распространению качественных запчастей. Стоит отметить, что сеть осуществляет не только перечисленные услуги, она еще и имеет специальный учебный центр, где каждый желающий может стать техническим специалистом или менеджером по закупкам и продажам.

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