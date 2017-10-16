В Европе свирепствует гепатит

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А.

В период с 1 июня по 27 сентября в 20 европейских странах, включая Финляндию, было зафиксировано около 2900 случаев заболевания гепатитом А. Об этом сообщает fontanka.fi со ссылкой на Роспотребнадзор и данные Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC).

В Польше, которая не предоставила своих данных, скрининг ECDC показал 55-кратное увеличение случаев заболевания в сравнении с аналогичным периодом 2016-го, до 1400.

"Показатели за каждый месяц указанного срока значительно выше, чем за тот же период предыдущих лет. Официально подтвержденные данные не дают истинного представления о масштабах этой общеевропейской вспышки гепатита А", - добавляют в Роспотребнадзоре.

Вспышка наблюдается по большей части среди гомосексуалистов, поэтому медики советуют мужчинам, состоящим в половых отношениях с другими мужчинами, прививаться. Однако, как отмечает Роспотребнадзор, в Австрии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Португалии, Швеции и на Мальте запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает.

"Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает, и в будущем следует ожидать ее усиления", - говорится в сообщении ведомства.