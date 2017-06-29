В Финляндии количество мужских стерилизаций впервые превысило женские

На долю мужчин пришлось более половины проведенных в прошлом году стерилизаций, показывают обнародованные данные финского министерства здравоохранения и социального развития THL.

В 2016 году было проведено 2700 мужских стерилизаций и 2100 – женских.

"В последнее время сокращается количество женских стерилизаций, а мужских наоборот увеличивается", - сказал профессор Мика Йисслер.

Подобная тенденция наблюдается также в других европейских странах. Например, в Голландии более половины стерилизаций приходится на долю мужчин.

По словам Мики Йисслера, в Финляндии долго считали, что за предотвращение беременности должна отвечать женщина, пишет Yle.

- Разные методы контрацепции предлагают именно женщинам. В последнее время на пути к равноправию было сделано несколько шагов вперед. Когда пара решает, что не будет заводить больше детей, то многие думают, что теперь очередь мужчины заботиться о том, чтобы не было детей.

За последние 25 лет количество стерилизаций сильно сократилось. В 1990 году в Финляндии было зафиксировано 13 457 операций. На долю женщин тогда пришлось 12 864 стерилизаций, а на долю мужчин – 593.

В прошлом году проводилось всего 4 927 стерилизаций (женщины – 2 179, мужчины – 2 748).

"Причина снижения количества стерилизаций – то, что финны стали заводить семью в более позднем возрасте, и поэтому стерилизация не нужна. Также развиваются различные гормональные контрацептивы для женщин", - отметил Мика Йисслер.