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17:20, 28 Июня 2017

В Финляндии детям ограничат доступ к соцсетям

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Теперь финским детям придется спрашивать разрешения у родителей, чтобы ставить лайки и делать репосты.

В следующем году в Финляндии вступят в силу новые правила для соцсетей, которые вводят возрастные ограничения для регистрации и обязывают сервисы проверять, достигли ли их пользователи установленного возраста, сообщает Yle.

Цель нововведений - оградить детей от жестокости в соцсетях и от распространения персональной информации о себе, так как они в силу возраста не всегда могут оценить последствия этого.

"Минимальный возраст для регистрации в соцсетях, в соответствии с европейскими законами о защите данных, - 16 лет. Однако на национальном уровне эта цифра может быть снижена до 13 лет", - говорит Ану Талус, законодательный советник министерства юстиции. 

На практике возрастные ограничения для пользователей соцсетей означают не то, что дети младше установленного возраста не могут зарегистрироваться, а то, что для этого им необходимо разрешение родителей.

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