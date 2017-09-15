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Новости. Экономика
14:13, 15 Сентября 2017

В Финляндии готовится алкогольная революция

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Правила работы производителей и торговцев алкоголем в Финляндии могут существенно измениться.

Как пишет Yle, государственный совет страны принял решение внести на рассмотрение парламента пакет законов, которые значительно смягчат действующий порядок регулирования отрасли.

Среди главных изменений — отмена государственной монополии на торговлю крепким алкоголем. Действующее законодательство дает право торговать крепким алкоголем только государственной сети Alko. По новым правилам, продавать напитки крепостью выше 5,5% смогут и обычные продуктовые магазины.

Предлагается разрешить продажу пива, крепкого сидра и лонгеров, изготовленных из крепкого алкоголя, в магазинах, киосках и на автозаправочных станциях. Если предлагаемые поправки будут приняты, то небольшие пивоварни смогут продавать свою продукцию прямо на месте ее изготовления.

Право торговать алкоголем в розницу получат также рестораны. Для этого будет достаточно оформить одно разрешение на продажу всех видов спиртного. Продавать алкогольные напитки смогут и автолавки — в том числе принадлежащие сети Alko.

Время работы магазинов Alko увеличится на один час до 21.00. Сейчас магазины сети работают с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 20.00 — по пятницам и с 9.00 до 16.00 по субботам. В столичном регионе Alko по субботам работает до 18.00. По воскресеньем магазины сети не работают, пишет РБК.

Еще одно возможное нововведение состоит в том, что изготавливать вино и пиво можно будет в домашних условиях, если при этом не используется метод перегонки.

Подробнее на РБК.

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