В Финляндии назвали место и время, где чаще всего происходят ДТП с лосями

Всего за последние четыре года в Суоми произошло около 7 тысяч столкновений автомобилистов с сохатыми.

За последние четыре года наибольшее число аварий с участием сохатых произошло в городе Вааса и общинах Вихти и Кярсямяки.

С 2012 по 2016 год в районе города Вааса произошло 19 ДТП с участием лосей, в общинах Вихти (50 км от Хельсинки) и Кярсямяки (северо-запад Финляндии) - по 15 ДТП, сообщает "Фонтанка.Fi".

Всего за последние четыре года в Суоми произошло около 7 тысяч столкновений автомобилистов с сохатыми. Число подобных происшествий ежегодно увеличивается. Чаще всего они случаются на двухполосной автомагистрали поздним вечером или ранним утром, а самым опасным временем года является осень, когда лоси наиболее активны.

Травмы водители или пассажиры машин, столкнувшихся с обитателями леса, получают примерно в 6% случаев.